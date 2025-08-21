Силы ПВО ликвидировали за ночь 49 украинских БПЛА над регионами России

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 49 украинских беспилотников над регионами России. Об этом в четверг, 21 августа, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, 21 беспилотник ликвидировали над территорией Ростовской области, еще пять — над Воронежской областью и четыре — над Крымом.
Также по три дрона сбили над Брянской и Калужской областями, по два — над Орловской областью и Черным морем и по одному — над Курской и Тульской областями.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны.
Ночью 21 августа пять взрывов прозвучали в Воронежской области. По данным СМИ, сработала система противовоздушной обороны.
Также в результате атаки украинских БПЛА на одном из предприятий Новошахтинска Ростовской области произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.