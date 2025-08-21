Ричмонд
Лобовое столкновение на проспекте Независимости: погиб водитель легковушки

Водитель Geely не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF.

Источник: Telegram / УГАИ ГУВД Мингорисполкома

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Смертельное ДТП произошло на проспекте Независимости в столице, об этом сообщили в УГАИ УВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел около 20:40 в районе пересечения проспекта Независимости и МКАД.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Geely потерял управление и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с седельным тягачом DAF, который ехал со съезда с внешнего кольца МКАД на проспект.

От полученных телесных повреждений водитель Geely скончался на месте происшествия.

На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска, сотрудники МЧС и следственно-оперативная группа.

Госавтоинспекция призвала водителей к внимательности и осмотрительности на дорогах.