Лобовое столкновение на проспекте Независимости: погиб водитель легковушки

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Смертельное ДТП произошло на проспекте Независимости в столице, об этом сообщили в УГАИ УВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел около 20:40 в районе пересечения проспекта Независимости и МКАД.
По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Geely потерял управление и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с седельным тягачом DAF, который ехал со съезда с внешнего кольца МКАД на проспект.
От полученных телесных повреждений водитель Geely скончался на месте происшествия.
На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска, сотрудники МЧС и следственно-оперативная группа.
Госавтоинспекция призвала водителей к внимательности и осмотрительности на дорогах.