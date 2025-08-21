Под Волгоградом чиновницу осудили за взятки и мошенничество

Следствие установило, что в период с 2017 по 2021 год чиновница через посредников получила около 600 тысяч рублей за ускоренную выдачу разрешений на строительство в Городищенском районе. Кроме того, находясь на больничном, она обманным путем получила еще около 200 тысяч рублей, обещая ускорить процесс выдачи разрешений.