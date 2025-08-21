Ричмонд
Под Волгоградом чиновницу осудили за взятки и мошенничество

Городищенский районный суд вынес приговор председателю комитета архитектуры и строительства районной администрации.

Как сообщает прокуратура Волгоградской области, женщина признана виновной в двух эпизодах получения взяток в крупном размере и мошенничестве с использованием служебного положения.

Следствие установило, что в период с 2017 по 2021 год чиновница через посредников получила около 600 тысяч рублей за ускоренную выдачу разрешений на строительство в Городищенском районе. Кроме того, находясь на больничном, она обманным путем получила еще около 200 тысяч рублей, обещая ускорить процесс выдачи разрешений.

Суд приговорил женщину к 7 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, ей запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение 3 лет. Учитывая наличие у осужденной 6-летнего ребенка, суд предоставил ей отсрочку от отбывания наказания до достижения дочерью 14-летнего возраста.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.