Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Промышленное предприятие загорелось в Ростовской области после атаки БПЛА

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об отражении атаки БПЛА ВСУ.

Источник: АиФ

В Ростовской области после атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание на промышленном предприятии, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В своем Telegram-канале он отметил, что инцидент произошел в Новошахтинске. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы.

По словам Слюсаря, ночью российские силы ПВО отразили атаку в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском и Тарасовском районе.

Ранее сообщалось, что на юге Воронежской области силы ПВО уничтожили более пяти беспилотников. Из-за падения дрона в районе станций Журавка и Райновская было приостановлено движение поездов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше