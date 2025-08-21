Промышленное предприятие загорелось в Ростовской области после атаки БПЛА

В Ростовской области после атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание на промышленном предприятии, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
В своем Telegram-канале он отметил, что инцидент произошел в Новошахтинске. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы.
По словам Слюсаря, ночью российские силы ПВО отразили атаку в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском и Тарасовском районе.
Ранее сообщалось, что на юге Воронежской области силы ПВО уничтожили более пяти беспилотников. Из-за падения дрона в районе станций Журавка и Райновская было приостановлено движение поездов.