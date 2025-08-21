План аферистов на 32 млн тенге сорвала полиция в Алматы

«Средства он получил от женщины, которую злоумышленники несколько дней вводили в заблуждение, убеждая, что она участвует в спецоперации. Ей поступали звонки с требованиями хранить тайну и переводить деньги на “безопасные счета”. Когда полицейские прибыли по адресу проживания потерпевшей, она не открыла дверь. Позже ее удалось встретить в отделении банка, где оперативники установили, что около 4 млн тенге она уже успела отправить аферистам», — рассказали в полиции.