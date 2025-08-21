Силы ПВО за ночь уничтожили 49 украинских беспилотников над регионами России

Воздушные цели нейтрализованы над Ростовской (21 БПЛА), Воронежской (7), Белгородской (5), Брянской (3), Калужской (3), Орловской (2), Курской (1) и Тульской (1) областями, а также над Республикой Крым (4) и Чёрным морем (2).
А в ночь на 20 августа силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 42 вражеских дрона. Наибольшее число БПЛА (14) нейтрализовали над Воронежской областью.
