Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь уничтожили 49 украинских беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями российских регионов и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщило Минобороны.

Источник: Life.ru

Воздушные цели нейтрализованы над Ростовской (21 БПЛА), Воронежской (7), Белгородской (5), Брянской (3), Калужской (3), Орловской (2), Курской (1) и Тульской (1) областями, а также над Республикой Крым (4) и Чёрным морем (2).

А в ночь на 20 августа силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 42 вражеских дрона. Наибольшее число БПЛА (14) нейтрализовали над Воронежской областью.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше