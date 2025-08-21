Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина атаковала российские регионы десятками беспилотников

В ночь на 21 августа над российскими регионами были уничтожены 49 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Большая часть БЛПА была сбита над Ростовской областью.

В ночь на 21 августа над российскими регионами были уничтожены 49 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале ведомства. В Минобороны отметили, что 21 дрон был сбит над Ростовской областью, семь — над Воронежской, пять — над Белгородской, четыре — над Крымом, по три — над Брянской и Калужской, по два — над Орловской областью и Черным морем, а также по одному — над Курской и Тульской областями.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссийские регионы атаковали украинские БПЛА: онлайн-трансляция.

В министерстве подчеркнули, что все беспилотники были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к целям. Жертв или разрушений в результате атаки нет.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что один из дронов повредил объект энергетики, в результате чего несколько сел остались без электричества. Также были задержаны пассажирские поезда. Угроза ударов БПЛА сохраняется в Кантемировском и Россошанском районах, режим опасности действует по всему региону.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше