Украина атаковала российские регионы десятками беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале ведомства. В Минобороны отметили, что 21 дрон был сбит над Ростовской областью, семь — над Воронежской, пять — над Белгородской, четыре — над Крымом, по три — над Брянской и Калужской, по два — над Орловской областью и Черным морем, а также по одному — над Курской и Тульской областями.