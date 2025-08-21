Украина атаковала российские регионы десятками беспилотников

Большая часть БЛПА была сбита над Ростовской областью.
В ночь на 21 августа над российскими регионами были уничтожены 49 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале ведомства. В Минобороны отметили, что 21 дрон был сбит над Ростовской областью, семь — над Воронежской, пять — над Белгородской, четыре — над Крымом, по три — над Брянской и Калужской, по два — над Орловской областью и Черным морем, а также по одному — над Курской и Тульской областями.
В министерстве подчеркнули, что все беспилотники были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к целям. Жертв или разрушений в результате атаки нет.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что один из дронов повредил объект энергетики, в результате чего несколько сел остались без электричества. Также были задержаны пассажирские поезда. Угроза ударов БПЛА сохраняется в Кантемировском и Россошанском районах, режим опасности действует по всему региону.