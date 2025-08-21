Ричмонд
Над девятью регионами России и Черным морем ночью сбили 49 беспилотников

Больше всего, 21 БПЛА, перехватили в Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Дежурные силы противовоздушной обороны ночью перехватили над девятью регионами России и акваторией Черного моря 49 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего, 21 БПЛА, сбили в Ростовской области. 7 летательных аппаратов ликвидировали в Воронежской области, 5 — в Белгородской, 4 — в Крыму, по 3 — в Брянской и Калужской областях, по 2 — в Орловской области и над Черным морем, по 1 — в Курской и Тульской областях, уточнило оборонное ведомство.

В ростовском регионе в результате беспилотной атаки произошел пожар на промышленном предприятии в Новошахтинске, а в воронежском было приостановлено движение поездов, так как БПЛА упал в районе двух железнодорожных станций.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше