Силы ПВО за ночь сбили 49 БПЛА над регионами России

В течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 21 беспилотник самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны. По его данным, семь БПЛА сбили над Воронежской областью, пять — над Белгородской областью, четыре — над Крымом, по три — над Брянской и Калужской областями, по два — над Орловской областью и акваторией Черного моря, по одному — над Курской и Тульской областями.