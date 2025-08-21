Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 49 БПЛА над регионами России

В течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 21 беспилотник самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны. По его данным, семь БПЛА сбили над Воронежской областью, пять — над Белгородской областью, четыре — над Крымом, по три — над Брянской и Калужской областями, по два — над Орловской областью и акваторией Черного моря, по одному — над Курской и Тульской областями.

Источник: РИА "Новости"

В Новошахтинске Ростовской области на одном из промышленных предприятий произошел пожар, никто не пострадал. В Воронежской области из-за падения БПЛА задерживались 19 поездов. Также обесточены несколько сел. В Брянской, Калужской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше