В Новошахтинске Ростовской области на одном из промышленных предприятий произошел пожар, никто не пострадал. В Воронежской области из-за падения БПЛА задерживались 19 поездов. Также обесточены несколько сел. В Брянской, Калужской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.
Силы ПВО за ночь сбили 49 БПЛА над регионами России
В течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 21 беспилотник самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны. По его данным, семь БПЛА сбили над Воронежской областью, пять — над Белгородской областью, четыре — над Крымом, по три — над Брянской и Калужской областями, по два — над Орловской областью и акваторией Черного моря, по одному — над Курской и Тульской областями.
