Смертельное ДТП произошло в Учашском районе — погибла пассажирка

Водитель легковушки при закруглении дороги не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась.

Источник: Telegram / Госавтоинспекци Витебской области

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Женщина погибла в результате ДТП в Учашском районе, об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Витебской области.

Авария произошла накануне вечером на автодороге при подъезде к деревне Прудок через деревню Паулье от автодороги Р-46 Лепель — Полоцк — граница Российской Федерации.

По данным ведомства, 46-летний водитель автомобиля Renault на закруглении дороги влево не справился с управлением. Машина съехала в левый по ходу движения кювет и опрокинулась.

В результате аварии пассажирка 1968 года рождения получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия.

Еще одно смертельное ДТП произошло в среду вечером в столице — на пересечении Независиомсти и МКАД лоб в лоб столкнулись Geely и грузовик DAF. В результате аварии водитель легковушки получил травмы и скончался на месте.