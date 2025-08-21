Раскрыто, что водителя для теракта на Крымском мосту хотели взорвать вслепую

Ранее, 18 августа, ФСБ России распространила заявление о двух предотвращённых попытках диверсии на Крымском мосте, организованных украинскими спецслужбами в 2025 году. Один из инцидентов был пресечён в апреле — тогда планировалось использовать автомобиль со смертником, начинённый мощным взрывным устройством. Более полутонны взрывчатки, предназначенной для теракта, было перехвачено белорусскими правоохранительными органами при попытке ввоза из Польши в Белоруссию.