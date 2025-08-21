Раскрыто, что водителя для теракта на Крымском мосту хотели взорвать вслепую

Одного из причастных к подготовке теракта на Крымском мосту в апреле 2025 года силовики обнаружили в Пятигорске. Об этом сообщает РИА «Новости».
Мужчина должен был управлять микроавтобусом, загруженным взрывчатыми веществами для осуществления подрыва моста. Журналистам удалось установить точное местонахождение участка, где оперативники проводили задержание подозреваемого.
Указанная территория расположена неподалёку от центральной части города, в непосредственной близости от автовокзала и многоэтажных жилых комплексов. Рядом проходит федеральная трасса Р-217 «Кавказ», соединяющая Ставропольский край с другими субъектами Северо-Кавказского региона.
Ранее, 18 августа, ФСБ России распространила заявление о двух предотвращённых попытках диверсии на Крымском мосте, организованных украинскими спецслужбами в 2025 году. Один из инцидентов был пресечён в апреле — тогда планировалось использовать автомобиль со смертником, начинённый мощным взрывным устройством. Более полутонны взрывчатки, предназначенной для теракта, было перехвачено белорусскими правоохранительными органами при попытке ввоза из Польши в Белоруссию.
Все соучастники подготовительного этапа преступления, включая водителя транспортного средства, были задержаны. Согласно официальным данным, водитель не подозревал о настоящем характере груза и мог непреднамеренно стать смертником.
