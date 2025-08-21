Одного из причастных к попытке теракта на Крымском мосту нашли в Пятигорске

Одного из причастных к подготовке теракта на Крымском мосту в апреле нашли в Пятигорске на Ставрополье. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что мужчина должен был сесть за руль микроавтобуса, начиненного взрывчаткой, и, не зная того, стать смертником.
«Корреспондент РИА Новости нашел ту местность, где силовики “вели” мужчину до задержания. Это недалеко от центра города, вблизи находятся автовокзал и многоэтажные жилые дома. Рядом проходит федеральная трасса Р-217 “Кавказ”, соединяющая Ставропольский край с другими регионами Северного Кавказа», — говорится в публикации.
В понедельник, 18 августа, ФСБ проинформировала, что в текущем году украинские спецслужбы два раза пытались устроить теракт на Крымском мосту, в том числе в апреле. Тогда планировали подорвать автомобиль со смертником, однако взрывчатку не довезли до России — провоз пресекли в Белоруссии, через территорию которой следовал груз.