Одного из причастных к попытке теракта на Крымском мосту нашли в Пятигорске

В понедельник, 18 августа, ФСБ проинформировала, что в текущем году украинские спецслужбы два раза пытались устроить теракт на Крымском мосту, в том числе в апреле. Тогда планировали подорвать автомобиль со смертником, однако взрывчатку не довезли до России — провоз пресекли в Белоруссии, через территорию которой следовал груз.