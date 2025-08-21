Прокуратура Владивостока расследует инцидент на недостроенной спортивной площадке

Местные жители выразили возмущение халатностью рабочих, которые занимаются благоустройством спортплощадки: бригада огородила опасную яму. Сама зона проведения работ была огорожена сигнальными лентами, которые препятствием для детей не являются, несовершеннолетние стали пользоваться площадкой для катания на велосипедах и активных игр после того, как бригада выровняла на ней покрытие.
Яма, куда попала девочка, является отверстием для бетонирования опор спортивной коробки. По информации МКУ «Владивосток», углубления были сделаны в среду, 20 августа, к концу рабочего дня для подготовки к бетонированию, запланированному на 21 августа. Родители во время инцидента находились рядом, на лавочке соседней детской площадки; по информации свидетелей, всё случилось в их присутствии. Когда происшествие получило огласку в социальных сетях, в том числе в телеграм-чате главы города, подрядчик пообещал прислать представителя для обеспечения безопасности на площадке до завершения всех работ.
Проверку по факту инцидента начала прокуратура. Установлено, что 20 августа, когда произошёл инцидент, ограждения на территории, где проводились работы, не было никакого. После вмешательства надзорного ведомства будущую спортплощадку огородили новой сигнальной ленточкой. Прокуратура даст оценку работе уполномоченных органов по обеспечению безопасности на детских площадках и контролю соблюдения правил безопасности при проведении строительных работ.