Прокуратура Владивостока расследует инцидент на недостроенной спортивной площадке

Яма, куда попала девочка, является отверстием для бетонирования опор спортивной коробки. По информации МКУ «Владивосток», углубления были сделаны в среду, 20 августа, к концу рабочего дня для подготовки к бетонированию, запланированному на 21 августа. Родители во время инцидента находились рядом, на лавочке соседней детской площадки; по информации свидетелей, всё случилось в их присутствии. Когда происшествие получило огласку в социальных сетях, в том числе в телеграм-чате главы города, подрядчик пообещал прислать представителя для обеспечения безопасности на площадке до завершения всех работ.