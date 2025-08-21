Режим ЧС регионального характера ввели в Иркутской области из-за гибели урожая

Как следует из текста документа, непростая обстановка, вызванная атмосферной засухой, сложилась в Балаганском, Усть-Удинском и Нукутском муниципальных округах, а также в Эхирит-Булагатском районе. Это привело к засухе почвы, в результате чего погибли посевы сельскохозяйственных культур на площади более 100 га.