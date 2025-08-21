Режим ЧС регионального характера ввели в Иркутской области из-за гибели урожая

Режим ЧС регионального характера введен в Иркутской области из-за засухи, приведшей к гибели урожая в некоторых районах. Соответствующий указ подписал глава региона Игорь Кобзев накануне, 20 августа, пишет ИА IrkutskMedia.
Как следует из текста документа, непростая обстановка, вызванная атмосферной засухой, сложилась в Балаганском, Усть-Удинском и Нукутском муниципальных округах, а также в Эхирит-Булагатском районе. Это привело к засухе почвы, в результате чего погибли посевы сельскохозяйственных культур на площади более 100 га.
Игорь Кобзев рекомендовал мэрам районов провести работу по обследованию посевов культур, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям, для установления факта гибели и размера ущерба. Глава региона поручил министру сельского хозяйства Приангарья Илье Сумарокову разработать план мероприятий по снижению размера ущерба от ЧС и довести его до мэров районов.
Ранее агентство сообщало, что с 15 августа в Байкальске ввели режим чрезвычайной ситуации по двум причинам. Власти сообщили о критическом наполнении золоотвала № 11 (карта-накопитель золошлаковых отходов максимально заполнена) и о риске срыва отопительного сезона, так как ТЭЦ и теплосети города не готовы к зиме 2025−2026 годов из-за отсутствия финансирования.