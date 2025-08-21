Какие поезда задерживаются из-за атаки БПЛА в Воронежской области и на сколько

Пассажирам российских поездов предоставлено право на компенсацию за задержку рейса. Согласно информации, размещенной на официальном портале РЖД, в случае опоздания состава пассажир вправе получить 3% от стоимости билета за каждый час задержки, а также ряд других услуг и возмещений. Также пассажиры могут отказаться от поездки и вернуть полную стоимость билета.