Школьный учитель из Екатеринбурга отправил мошенникам 10 млн рублей

Школьный учитель из Екатеринбурга набрал кредитов и занял денег, чтобы отправить мошенникам более 10 млн рублей.

В Екатеринбурге жертвой мошенников стал 37-летний учитель математики. Он отправил аферистам 10 197 000 рублей. Об этом ЕАН сообщили в пресс-группе УМВД города.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Обманули педагога по стандартной схеме: был звонок в мессенджере якобы от представителя ФСБ. Лжесиловик сообщил о неких утечках персональных данных сотрудников детского загородного лагеря, в котором работал потерпевший. Когда жертва поверила в легенду, в дело вступили другие «сотрудники», пояснившие, что со счета учителя финансируется иностранец, находящийся на территории недружественного государства.

Поверив в обман, учитель стал снимать со всех счетов свои сбережения, взял несколько кредитов на большую сумму, одолжил у разных знакомых в общей сложности 2 млн рублей. Только после того, как все деньги мужчина отправил мошенникам, он решил поделиться этим с матерью. Именно она объяснила сыну, что он стал жертвой мошенничества.

Полиция в очередной раз напоминает, что ни полиция, ни другие органы власти никогда не просят сообщать коды, а безопасных счетов, на которые мошенники предлагают переводить деньги, просто не существует в природе.