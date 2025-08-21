Школьный учитель из Екатеринбурга отправил мошенникам 10 млн рублей

Поверив в обман, учитель стал снимать со всех счетов свои сбережения, взял несколько кредитов на большую сумму, одолжил у разных знакомых в общей сложности 2 млн рублей. Только после того, как все деньги мужчина отправил мошенникам, он решил поделиться этим с матерью. Именно она объяснила сыну, что он стал жертвой мошенничества.