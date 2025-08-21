Школьный учитель из Екатеринбурга отправил мошенникам 10 млн рублей

В Екатеринбурге жертвой мошенников стал 37-летний учитель математики. Он отправил аферистам 10 197 000 рублей. Об этом ЕАН сообщили в пресс-группе УМВД города.
По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Обманули педагога по стандартной схеме: был звонок в мессенджере якобы от представителя ФСБ. Лжесиловик сообщил о неких утечках персональных данных сотрудников детского загородного лагеря, в котором работал потерпевший. Когда жертва поверила в легенду, в дело вступили другие «сотрудники», пояснившие, что со счета учителя финансируется иностранец, находящийся на территории недружественного государства.
Поверив в обман, учитель стал снимать со всех счетов свои сбережения, взял несколько кредитов на большую сумму, одолжил у разных знакомых в общей сложности 2 млн рублей. Только после того, как все деньги мужчина отправил мошенникам, он решил поделиться этим с матерью. Именно она объяснила сыну, что он стал жертвой мошенничества.
Полиция в очередной раз напоминает, что ни полиция, ни другие органы власти никогда не просят сообщать коды, а безопасных счетов, на которые мошенники предлагают переводить деньги, просто не существует в природе.