Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики задержали очередных коррупционеров — на этот раз в РЭС и «Народной приёмной»

Vaib.uz (Узбекистан. 21 августа). В Узбекистане продолжается борьба с коррупцией: на этот раз в поле зрения силовиков оказались представители сразу двух ведомств. Один работал в районном отделе «Энергосбыта», другой — в «Народной приёмной».

Источник: AP 2024

И пусть вас не смущают относительно скромные суммы взяток — 5 миллионов сумов — это лишь то, что удалось доказать оперативникам.

В Сурхандарьинской области был задержан начальник районного отдела филиала «Энергосбыта» компании «Региональные электрические сети» по Алтынсайскому району. Вместе с главным специалистом районной службы водоснабжения он потребовал у местного фермера 5 миллионов сумов.

Схема была простой: несмотря на долги хозяйства по электричеству, сотрудники пообещали за «скромное вознаграждение» вернуть электронный счётчик и повторно подключить ферму к электросети. Подозреваемые были задержаны с поличным в момент получения денег.

Во втором случае фигурирует ведущий специалист Народной приёмной Узбекистанского района Ферганской области. За 5 миллионов сумов он согласился через знакомых уничтожить исполнительный документ о кредитной задолженности, который находился в районном отделе принудительного исполнения. Эту сделку также пресекли сотрудники СГБ.

В обоих случаях уже возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.