Силовики задержали очередных коррупционеров — на этот раз в РЭС и «Народной приёмной»

И пусть вас не смущают относительно скромные суммы взяток — 5 миллионов сумов — это лишь то, что удалось доказать оперативникам.
В Сурхандарьинской области был задержан начальник районного отдела филиала «Энергосбыта» компании «Региональные электрические сети» по Алтынсайскому району. Вместе с главным специалистом районной службы водоснабжения он потребовал у местного фермера 5 миллионов сумов.
Схема была простой: несмотря на долги хозяйства по электричеству, сотрудники пообещали за «скромное вознаграждение» вернуть электронный счётчик и повторно подключить ферму к электросети. Подозреваемые были задержаны с поличным в момент получения денег.
Во втором случае фигурирует ведущий специалист Народной приёмной Узбекистанского района Ферганской области. За 5 миллионов сумов он согласился через знакомых уничтожить исполнительный документ о кредитной задолженности, который находился в районном отделе принудительного исполнения. Эту сделку также пресекли сотрудники СГБ.
В обоих случаях уже возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.