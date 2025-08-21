Силовики задержали очередных коррупционеров — на этот раз в РЭС и «Народной приёмной»

Vaib.uz (Узбекистан. 21 августа). В Узбекистане продолжается борьба с коррупцией: на этот раз в поле зрения силовиков оказались представители сразу двух ведомств. Один работал в районном отделе «Энергосбыта», другой — в «Народной приёмной».