Обнародованы детали спасения российских альпинистов с пика Байчечекей

Российский альпинист Сергей Нишин, эвакуированный спасателями с пика Байчечекей, подробно рассказал о критической ситуации, в которой он оказался вместе с напарником. По его словам, они сознательно выбрали сложный маршрут восхождения, однако при достижении вершины попали в экстремальные погодные условия.
Когда мы поднялись на вершину, внезапно поднялся ураганный ветер, началась сильная снежная буря. В результате мы потеряли часть жизненно важного снаряжения, приводит подробности Нишин в разговоре с РЕН ТВ.
Альпинист отметил, что они полностью промокли и получили серьезное переохлаждение, осознав невозможность самостоятельного спуска. Сейчас их состояние улучшилось. Он безгранично благодарен сотрудникам МЧС — это был буквально вопрос жизни и смерти. Без их помощи они бы не спустились, подчеркнул россиянин.
Уточняется, что высота вершины, на которую совершали восхождение россияне, составляет 4515 метров. По данным экстренных служб, во время подъёма по одному из маршрутов туристам понадобилась помощь.
Для эвакуации был задействован вертолёт МЧС Airbus H125, на котором альпинистов доставили в Бишкек. В настоящее время они находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ранее поступала информация о другой сложной ситуации на пике Победы в Киргизии, где уже неделю находится российская альпинистка Наталья Наговицина. Как отмечал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин, спасательная операция осложняется переломом ноги у альпинистки и экстремальной высотой более 7000 метров, что делает её спасение крайне проблематичным.
Читайте также: Раскрыты главные сложности спасения российской альпинистки с пика Победы.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.