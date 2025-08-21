Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США раскрыли неожиданные подробности ночного звонка Трампа Путину

Президент России Владимир Путин согласился задержаться на 15 минут, когда ему ночью позвонил глава США Дональд Трамп. В это время в Белом доме он вел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими представителями. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

Трамп позвонил Путину по телефону, когда в Москве была уже ночь.

Президент России Владимир Путин согласился задержаться на 15 минут, когда ему ночью позвонил глава США Дональд Трамп. В это время в Белом доме он вел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими представителями. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

Бессент уточнил, что Трамп заранее предупредил Путина о возможном позднем звонке, на что российский президент ответил: «Хорошо, я задержусь еще на 15 минут, или вы можете позвонить завтра». По мнению министра, Путину было важно поговорить с Трампом именно в тот вечер: «Я думаю, Путин хотел, чтобы ему позвонили в тот вечер, что доказывает: ему не терпелось услышать, что скажет президент [Трамп]», — сказал Бессент в эфире Fox Business.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп прервал встречу с Зеленским ради звонка Путину: о чем говорили президенты США и России.

Трамп назвал разговор с Путиным «очень хорошим» и заявил о договоренности провести встречу между российским и украинским лидерами. По данным CNN, звонок продолжался 40 минут, в нем также участвовали госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс. В Кремле сообщили, что президенты поддержали идею прямых переговоров между делегациями Москвы и Киева.

Ранее Белый дом опубликовал фотографию, подтверждающую, что звонок Трампа Путину состоялся сразу после переговоров с европейскими лидерами. В разговоре президенты выразили поддержку продолжению прямых переговоров между Россией и Украиной и обсудили возможность повышения уровня делегаций.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше