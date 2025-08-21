В Уфе одобрили проект реставрации старинной усадьбы Рябинина

Проект работ по сохранению уфимской усадьбы Рябинина, расположенной на улице Гоголя, 24, успешно прошел историко-культурную экспертизу. Соответствующее заключение было опубликовано на официальном портале РБ.
Документация, разработанная лицензированной организацией «Артель» в 2025 году, предусматривает бережное сохранение и адаптацию памятника архитектуры для современного использования без изменения его объемов. Планируется не только укрепить конструкции исторического здания, но и провести кропотливую работу по очистке и восстановлению декоративных элементов фасада, включая карнизы, фризы, пилястры и оконные наличники, с частичной заменой поврежденных фрагментов и воссозданием утраченных деталей.
Особняк, построенный в первой половине XIX века, представляет значительную архитектурную и историческую ценность для Уфы. Изначально владельцем усадьбы в 1879 году была чиновница Анна Тихановская, затем здание унаследовали её потомки, а с 1904 года оно перешло к юристу Николаю Рябинину. После Октябрьской революции Рябинин был вынужден оставить службу и покинуть Уфу в период захвата города белогвардейцами в 1918 году.
В 1923 году часть усадьбы была передана муниципальным службам, а впоследствии здание использовалось как жилой дом для множества семей. В 2018 году силами волонтеров был частично восстановлен фасад, а год спустя усадьба получила статус выявленного объекта культурного наследия. В 2023 году администрация Уфы продала здание на аукционе за 9,5 миллиона рублей единственному участнику торгов. После завершения реставрационных работ памятник архитектуры будет адаптирован для современного использования.
