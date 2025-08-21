В Уфе одобрили проект реставрации старинной усадьбы Рябинина

Особняк, построенный в первой половине XIX века, представляет значительную архитектурную и историческую ценность для Уфы. Изначально владельцем усадьбы в 1879 году была чиновница Анна Тихановская, затем здание унаследовали её потомки, а с 1904 года оно перешло к юристу Николаю Рябинину. После Октябрьской революции Рябинин был вынужден оставить службу и покинуть Уфу в период захвата города белогвардейцами в 1918 году.