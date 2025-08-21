Ричмонд
В Иркутской области за сутки потушили три лесных пожара

Леса горели в Катангском и Бодайбинском районах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за сутки потушили три лесных пожара. Они охватили площадь в 33,5 гектара в Катангском и Бодайбинском районах. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, тушили огонь 30 сотрудников лесопожарных формирований.

— Для контроля за обстановкой с воздуха привлекли два борта Ан-2 и три легкомоторных самолета. Причиной пожаров стали грозы, — уточнили в пресс-службе правительства.

К утру 21 августа два пожара в Бодайбинском и Катангском районах локализовали на 970 гектарах земли. В последнем районе продолжают действовать еще два очага на площади 90 гектаров. Сейчас на месте работают 162 сотрудника МЧС России.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области выдано 90 тысяч сертификатов на лесопродукцию.