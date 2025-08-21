Участника подготовки теракта на Крымском мосту нашли в Пятигорске

В ФСБ сообщили, что мужчина не знал о взрывчатке в автомобиле и, вероятно, мог быть использован в качестве «смертника» против своей воли. По данным агентства, его задержали в районе, расположенном недалеко от центра города, рядом с автовокзалом и многоэтажными домами. Вблизи проходит федеральная трасса Р-217 «Кавказ», соединяющая Ставрополье с другими регионами Северного Кавказа.