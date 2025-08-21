Ричмонд
Участника подготовки теракта на Крымском мосту нашли в Пятигорске

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который причастен к теракту на Крымском мосту.

В Пятигорске задержан мужчина, причастный к подготовке теракта на Крымском мосту в апреле 2025 года. По данным ФСБ, задержанный должен был стать водителем микроавтобуса со взрывчаткой, предназначенной для подрыва объекта.

«Соучастников готовившегося преступления, включая водителя, задержали,» — заявили в ведомстве. Информацию приводит РИА Новости.

В ФСБ сообщили, что мужчина не знал о взрывчатке в автомобиле и, вероятно, мог быть использован в качестве «смертника» против своей воли. По данным агентства, его задержали в районе, расположенном недалеко от центра города, рядом с автовокзалом и многоэтажными домами. Вблизи проходит федеральная трасса Р-217 «Кавказ», соединяющая Ставрополье с другими регионами Северного Кавказа.

Это уже не первая попытка совершения теракта на Крымском мосту: в 2025 году украинские спецслужбы дважды пытались провести заминированные автомобили через границу для подрыва объекта. В апреле белорусские таможенники задержали микроавтобус с 580 килограммами взрывчатки, который ехал из-за рубежа. Ранее ФСБ предотвратила аналогичную попытку, обнаружив взрывное устройство в автомобиле, который должен был пересечь мост.