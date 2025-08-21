Раскрыта неожиданная схема мошенников с фейковым сайтом президента РФ

Для привлечения жертв на данный ресурс мошенники размещают интернет-рекламу на официальных площадках, в мобильных приложениях и социальных сетях, продвигают страницу через поисковые системы, а также рассылают спам-письма с ссылками. При этом российские поисковые системы не индексируют данный сайт-приманку.