Раскрыта неожиданная схема мошенников с фейковым сайтом президента РФ

Мошенники создали фейковый «официальный сайт президента Российской Федерации» с ложной информацией о запуске государственной платформы для заработка. Как сообщили РИА «Новости» в компании-разработчике технологий кибербезопасности. Таким способом злоумышленники пытаются завладеть средствами граждан.
Зафиксирована новая тактика привлечения жертв в инвестиционные мошеннические схемы. Под видом официального ресурса главы государства создан фейковый сайт, где размещена недостоверная информация о запуске правительственной программы доходности для населения.
Мнимый государственный проект обещает участникам доходность от 150 тысяч рублей еженедельно. При этом сайт не имеет сходства с официальными ресурсами, а в публикации с фальшивым указом отсутствуют конкретная дата и номер документа.
Специалисты по кибербезопасности отмечают, что оформление страницы соответствует типовым мошенническим ресурсам: содержит поле для ввода контактных данных — имени и телефона, а также фиктивные сообщения о выплатах и смоделированные отзывы. Дизайн рассчитан на недостаточно осведомленных пользователей, не знакомых с настоящими сайтами федеральных органов власти.
Для привлечения жертв на данный ресурс мошенники размещают интернет-рекламу на официальных площадках, в мобильных приложениях и социальных сетях, продвигают страницу через поисковые системы, а также рассылают спам-письма с ссылками. При этом российские поисковые системы не индексируют данный сайт-приманку.
Читайте также: Стало известно, как мошенники крадут аккаунты, обманывая детей в онлайн-играх.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.