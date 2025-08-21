Восемь лет за теракт у военкомата: прокуратура Хабаровского края добилась приговора жителю Амурской области

1-й Восточный окружной военный суд огласил приговор по делу о террористическом акте. Государственное обвинение в процессе поддержала прокуратура Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
К восьми годам лишения свободы приговорен 21-летний житель Амурской области. Молодой мужчина признан виновным по статье УК РФ — «Террористический акт».
«В сентябре 2022 года он прибыл к зданию военного комиссариата города Свободный. В целях дестабилизации работы органов власти бросил в стену учреждения две бутылки с зажигательной смесью, после чего скрылся», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
В феврале 2025 года мужчину задержали. С того времени он находился под стражей. Суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы: первые три года — в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.