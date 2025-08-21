Shot: сын Чикатило ликвидирован ВС РФ в Харьковской области

По данным Shot, Чикатило-младший вступил в ряды Вооруженных сил Украины в начале специальной военной операции. Восемь месяцев назад его признали пропавшим без вести. Как утверждают источники, в составе артиллерийского подразделения ВСУ он попал под интенсивный артиллерийский обстрел российской армии примерно в 20 километрах от Харькова. Украинские власти включили его в списки пропавших без вести, однако только сейчас официально подтвердили гибель и объявили о намерении наградить его орденом «За мужество» II степени посмертно.