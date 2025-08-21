Ричмонд
Хабаровчанам рассказали о способах вербовки дропперов

Пособники мошенников часто не осознают, что их вовлекли в преступную схему.

Источник: Freepik

Пособники онлайн-мошенников — дропперы нередко не догадываются о том, что их работа незаконна. УМВД России рассказывает об основных уловках, которыми пользуются преступники, чтоб обманом вовлечь в свою деятельность доверчивых граждан, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В России с этого года ввели уголовную ответственность для дропперов — пособников онлайн-мошенников, предоставляющих преступникам свои банковские карты или счета для перевода полученных от обманутых граждан средств. Как правило, дропперы на допросах утверждают, что не знали о незаконном характере своей работы. Некоторые из них говорят правду. Организаторы цепочек незаконных переводов средств нередко используют граждан «в темную».

Стать дроппером поневоле могут люди, которым:

— поступает ошибочный перевод. Неизвестный человек переводит деньги на карту жертвы, затем звонит и просит вернуть сумму, но на другие реквизиты (якобы из-за ошибки в номере);

— предлагают помочь вывести «заблокированные за рубежом активы», получив перевод от «иностранного партнера» и переслав деньги на «безопасный счет»;

— предлагают дополнительный заработок менеджером лотерей/инвестиций. Будущей жертве рассказывают об обязанностях: получать «призовые деньги» или «доходы инвесторов» на свою карту и отправлять их другим лицам. При этом не объясняют, почему нельзя сделать перевод напрямую;

— предлагают работу в организации обмена криптовалют, обналичивания и вывода средств;

— привлекают в качестве «внештатных сотрудников полиции». Чаще всего такими пособниками становятся жертвы мошенников. Их под предлогом помощи в «операции по поимке преступников» просят получить на свою карту или забрать «украденные деньги» и передать их «следователям»;

— предлагают стать волонтерами: забирать или переводить деньги для пенсионеров, которым тяжело дойти до банкомата;

— новые знакомые с сайтов знакомств или из соцсетей просят «одолжить карту» или выполнить «безобидный» финансовый перевод;

— предлагают легкий заработок школьникам или студентам: заплатить за оформление карты и ее передачу (сдачу в аренду или продажу) третьим лицам, ведение «финансовой отчетности» или привлечение друзей.