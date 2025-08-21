Хабаровчанам рассказали о способах вербовки дропперов

В России с этого года ввели уголовную ответственность для дропперов — пособников онлайн-мошенников, предоставляющих преступникам свои банковские карты или счета для перевода полученных от обманутых граждан средств. Как правило, дропперы на допросах утверждают, что не знали о незаконном характере своей работы. Некоторые из них говорят правду. Организаторы цепочек незаконных переводов средств нередко используют граждан «в темную».