Три человека пострадали в столкновении автобуса и иномарки под Заречным

На Тюменском тракте в результате ДТП опрокинулся автобус Ford.

ДТП, в котором пострадали три человека, случилось 20 августа на 35-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень недалеко от Заречного. По данным свердловской ГИБДД, на трассе столкнулись автобус Ford, ехавший со стороны Екатеринбурга, и автомобиль Audi A4. В результате аварии транспортные средства съехали с дороги, а автобус опрокинулся.

«Травмы головы получили 61-летний водитель автобуса, 43-летний водитель и 42-летний пассажир автомобиля Audi, на месте ДТП им оказана медицинская помощь, в госпитализации не нуждаются», — сообщили в Госавтоинспекции.

Автоинспекторы установили, что автобус принадлежит физлицу и не является рейсовым, в момент аварии в салоне автобуса пассажиры отсутствовали.