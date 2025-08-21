Три человека пострадали в столкновении автобуса и иномарки под Заречным

ДТП, в котором пострадали три человека, случилось 20 августа на 35-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень недалеко от Заречного. По данным свердловской ГИБДД, на трассе столкнулись автобус Ford, ехавший со стороны Екатеринбурга, и автомобиль Audi A4. В результате аварии транспортные средства съехали с дороги, а автобус опрокинулся.