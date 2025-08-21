В Химках раскрыли кражу собаки породы хаски

Как стало известно «МК», инцидент произошел на улице Победы. Владелец собаки после прогулки зашел в здание, оставив пса привязанным у ограждения. Когда он вскоре вышел, собаки на месте не было. Сотрудники полиции, куда обратился собаковод, задержали 47-летнего местного жителя, у которого нашли собаку. Как сообщили в управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.