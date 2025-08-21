Пострадавшие дети из села Бестерек находятся в реанимации

«У девятилетней девочки и шестилетнего мальчика тяжелая сочетанная травма, множество переломов, травматический шок. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, проводятся необходимые обследования и лечебные мероприятия. Ситуация находится под контролем врачей», — сообщили в Минздраве утром, 21 августа.
Третья из пострадавших, тоже девочка девяти лет, находится в нестабильном состоянии. Ее оставили в стационаре под наблюдением главного внештатного анестезиолога-реаниматолога области Абай.
Напомним, 19 августа, около 16:00 часов, в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель Toyota не справился с управлением. В результате он сбил шестерых детей у ворот дома. Трое из них погибли.
Двоих сбитых водителем Toyota детей отправили санавиацией в Астану.
Заместитель директора по медицинской части Динат Кожекенов рассказал, что сразу после прибытия дети были помещены в реанимационное отделение.