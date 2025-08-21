Погибшего в горах Киргизии омского альпиниста Алексея Ермакова спустили вниз

Погибшего в горах Тянь-Шаня омского альпиниста Алексея Ермакова удалось транспортировать вниз. Об этом сообщил телеграм-канал РЕН ТВ. Тело находится в морге города Каракола в Иссык-Кульской области Киргизии, после его доставят в Омск.
Напомним, о трагической гибели известного в Омске спортсмена, марафонца и предпринимателя Алексея Ермакова стало известно несколько дней назад. Он погиб при восхождении на Хан-Тенгри, во время ночевки. Вероятной причиной трагедии стал потухший газовый баллон.
Также во время спуска с Пика Победы травму получила российская альпинистка Наталья Наговицина. Как передает РЕН ТВ со ссылкой на МЧС, помощь к ней пока не пришла — вылет спасательного вертолета затрудняют погодные условия. По последней информации Наталья жива, однако связи с ней нет.