Задержан «‎водитель-смертник», которому приказали взорвать Крымский мост 130 кг взрывчатки

Ранее стало известно, что ФСБ РФ предотвратила спланированный украинскими спецслужбами теракт на Крымском мосту. Это уже была вторая попытка атаки объекта с начала 2025 года. По данным следствия, целью был подрыв моста с использованием автомобиля, начинённого 130 килограммами взрывчатого вещества финского производства, спрятанного в аккумуляторном отсеке.