Задержан «‎водитель-смертник», которому приказали взорвать Крымский мост 130 кг взрывчатки

В Пятигорске задержали одного из подозреваемых в причастности к попытке теракта на Крымском мосту, произошедшей в апреле 2025 года. Мужчина должен был управлять микроавтобусом, начинённым 130 кг взрывчатки, сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Район, где именно задержали подозреваемого, находится недалеко от центра города, вблизи автовокзала и жилых многоэтажных домов. Рядом пролегает федеральная трасса Р-217 «Кавказ», обеспечивающая транспортное сообщение между Ставропольским краем и другими регионами Северного Кавказа.

Ранее стало известно, что ФСБ РФ предотвратила спланированный украинскими спецслужбами теракт на Крымском мосту. Это уже была вторая попытка атаки объекта с начала 2025 года. По данным следствия, целью был подрыв моста с использованием автомобиля, начинённого 130 килограммами взрывчатого вещества финского производства, спрятанного в аккумуляторном отсеке.