В Кременной водитель авто погиб в свой день рождения после атаки ВСУ

Водителю в день инцидента исполнился 31 год. Пассажира, находящегося в тяжёлом состоянии, доставили в соседнее медицинское учреждение, где ему провели несколько операций по удалению осколков и фрагментов беспилотного летательного аппарата. По данным Министерства здравоохранения ЛНР, пострадавший в настоящее время находится в реанимационном отделении.