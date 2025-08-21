Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кременной водитель авто погиб в свой день рождения после атаки ВСУ

В Кременной в ЛНР украинский дрон атаковал гражданский автомобиль.

Источник: Аргументы и факты

В Кременной украинский дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате происшествия водитель погиб, а пассажир получил серьёзные травмы и был госпитализирован, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Водителю в день инцидента исполнился 31 год. Пассажира, находящегося в тяжёлом состоянии, доставили в соседнее медицинское учреждение, где ему провели несколько операций по удалению осколков и фрагментов беспилотного летательного аппарата. По данным Министерства здравоохранения ЛНР, пострадавший в настоящее время находится в реанимационном отделении.

Ранее в Кременной при атаке украинского дрона погибли два подростка 16 и 17 лет.