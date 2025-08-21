В Кременной водитель авто погиб в свой день рождения после атаки ВСУ

В Кременной украинский дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате происшествия водитель погиб, а пассажир получил серьёзные травмы и был госпитализирован, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Водителю в день инцидента исполнился 31 год. Пассажира, находящегося в тяжёлом состоянии, доставили в соседнее медицинское учреждение, где ему провели несколько операций по удалению осколков и фрагментов беспилотного летательного аппарата. По данным Министерства здравоохранения ЛНР, пострадавший в настоящее время находится в реанимационном отделении.
Ранее в Кременной при атаке украинского дрона погибли два подростка 16 и 17 лет.