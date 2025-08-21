Прокуратура начала проверку после гибели подростка в ДТП под Благовещенском

Прокуратура Башкирии организовала проверку после аварии, в которой погиб 16-летний водитель байка. ДТП произошло сегодня около двух часов ночи на 58-м километре автодороги Уфа — Янаул, где столкнулись грузовик и мотоцикл под управлением подростка. Студент уфимского колледжа, управлявший мотоциклом, скончался на месте происшествия до приезда медицинских работников.