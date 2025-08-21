Задержки рейсов в Шереметьево, Домодедово и других аэропортах 21 августа: актуальная информация

Утром 21 августа в аэропорту Пулково зафиксированы как задержки, так и отмены рейсов. На вылеты ненадолго задержаны борта до Архангельска (около 40 минут) и еще один рейс до Архангельска. Задержаны также рейсы в Владикавказ, Казань и Астрахань, часть из которых на несколько часов. Отменен рейс в Ереван.