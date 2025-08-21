Задержки рейсов в Шереметьево, Домодедово и других аэропортах 21 августа: актуальная информация

Задержки и отмены рейсов фиксируют в российских аэропортах утром 21 августа.
Утром 21 августа в российских аэропортах зафиксированы задержки рейсов. В основном сбои коснулись крупнейших воздушных хабов — Шереметьево, Домодедово и других. URA.RU собрало обзор актуальной информации по всем основным направлениям по состоянию на 8:30 утра.
Москва, Шереметьево.
Утром 21 августа в аэропорту Шереметьево зафиксированы массовые задержки и отмены рейсов. На вылет с опозданием идут 26 направлений, среди которых Чанг (с задержкой до 16 часов), Чебоксары, Киров, Санкт-Петербург, Калининград, Нижнекаменск, Саратов, Дубай, Сочи, Мурманск, Омск, Казань и другие. Кроме того, отменен рейс в Калининград.
Ситуация с прилетами еще напряженнее: задержан 101 рейс. Среди них борта из Абу-Даби (до 5 часов), Каира, Санкт-Петербурга, Мурманска, Кирова, Антальи, Сочи, Бодрума, Екатеринбурга, Омска, Оренбурга, Саратова, Пхукета, Южно-Сахалинска, Барнаула, Калининграда, Шарм-Эль-Шейха, Грозного, Минеральных Вод и других.
Москва, Домодедово.
Утром 21 августа в аэропорту Домодедово наблюдаются перебои в расписании. На вылет задержаны рейсы в Екатеринбург, Грозный, Минеральные Воды, Сочи, Калининград и Гянджа.
Ситуация с прилетами более напряженная: задержаны 29 рейсов. Среди них борта в Сочи, Манган и Калининград с опозданием до трех часов. Также задержаны рейсы из Сочи, Калининграда, Баку, Абу-Даби, Еревана, Тель-Авива, Дубая, Омска, Екатеринбурга, Аддис-Абебы, Кургана, Барнаула и других. Большинство задержек недолгие, некоторые составляют несколько часов.
Москва, Внуково.
Утром 21 августа в аэропорту Внуково вылеты проходят в основном по расписанию. Исключение — рейс в Алматы, который задержан ненадолго.
Задержки в прилетах более ощутимы: всего зафиксировано 27 задержанных рейсов. Среди них борта из Баку (один отменен), Калининграда (задержка около двух-трех часов), Астаны, Саратова, Владикавказа, Анталии, Еревана, Кутаиси, Бугульмы, Перми, Ташкента, Тюмени, Батуми, Оша, Красноярска и других направлений.
Санкт-Петербург, Пулково.
Утром 21 августа в аэропорту Пулково зафиксированы как задержки, так и отмены рейсов. На вылеты ненадолго задержаны борта до Архангельска (около 40 минут) и еще один рейс до Архангельска. Задержаны также рейсы в Владикавказ, Казань и Астрахань, часть из которых на несколько часов. Отменен рейс в Ереван.
Что касается прилетов, ситуация сложнее: задержаны рейсы из Москвы (один — на 4−5 часов, еще один на короткое время), Сочи, Самары, Душанбе, Перми, Тюмени, Екатеринбурга, Новокузнецка, Тюмени. Отменены прилеты из Еревана и Ярославля. Всего задержано 27 прилетов.
Сочи.
В аэропорту Сочи утром 21 августа задержаны 25 вылетов. Среди основных направлений — Екатеринбург, Казань, Москва, Нижнекаменск, Санкт-Петербург, Батуми, Новосибирск, Уфа, Чебоксары и другие.
С прилетами ситуация напряженная: задержаны рейсы из Сургута, Антальи, Москвы, Красноярска, Батуми, Новосибирска, Челябинска других. Многие рейсы задерживаются на несколько часов, что создает серьезные неудобства для пассажиров.
Екатеринбург.
В международном аэропорту Кольцово утром 21 августа задержаны 9 вылетов. Среди них — рейсы в Анталью, Батуми, Санкт-Петербург, Сургут, Новый Уренгой, Москву, Сочи и Астану. С прилетами ситуация сложнее: за сутки отмечены задержки рейсов из Барнаула (до 3,5 часов), Сургута, Екатеринбурга, Москвы, Баку, Сочи, Душанбе, Санкт-Петербурга, Томска, Бишкека и других направлений. Некоторые борта задерживаются до 5 часов. Всего зафиксировано 30 задержек прилетов.
Новосибирск, Толмачево.
В аэропорту Толмачево утром 21 августа задержан один вылет — рейс во Ереван (ненадолго). По прилетам отмечаются 14 задержек: это борта из Москвы, Калининграда, Самары, Красноярска (до получаса-часа), Хабаровска, Улан-Удэ, Кемерово, Якутска, Кызыла, Усть-Каменогорска, Антальи, Южно-Сахалинска, Владивостока и Братска. Большинство задержек непродолжительные, критических сбоев нет.
Владикавказ.
Аэропорт функционирует по расписанию. Задержек и отмен рейсов не зафиксировано.
Иркутск.
Аэропорт работает в штатном режиме. На вылет и по прилетам задержек и отмен.
Атака беспилотников 21 августа.
Минобороны сообщает, что в ночь на 21 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников. Большинство — 21 дрон — над Ростовской областью. Остальные сбиты над Воронежской, Белгородской, Крымом, Брянской, Калужской, Орловской, Курской, Тульской областями и над Черным морем.