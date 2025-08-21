Ричмонд
Жители Камчатки ощутили землетрясение магнитудой 5,6

Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане, в 208 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Источник: Аргументы и факты

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки зафиксировали в 15:44 по местному времени (06:44 по московскому). Эпицентр находился в Тихом океане, в 208 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине в 50,4 километра, рассказали сейсмологи.

Жители региона в соцсетях отметили, что на некоторых территориях ощутили толчки.

Немногим ранее в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН заявили о землетрясении магнитудой 5,3 с эпицентром в 82 километрах от Петропавловска-Камчатского. Также подземные толчки магнитудой 4,5 зарегистрировали возле побережья Курильских островов.