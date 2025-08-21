Жители Камчатки ощутили землетрясение магнитудой 5,6

Подземные толчки зафиксировали в 15:44 по местному времени (06:44 по московскому). Эпицентр находился в Тихом океане, в 208 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине в 50,4 километра, рассказали сейсмологи.