Силовики Красноярского края изъяли у иркутянина золото на 17 миллионов рублей

Оперативники УФСБ России по Красноярскому краю совместно с иркутскими коллегами пресекли противоправную деятельность 42-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители установили, что житель Иркутска купил у неизвестного лица сплавы золота, добытого незаконным путем. Впоследствии злоумышленник намеревался сбыть металл на аффинажный завод в Новосибирске.
Первую партию золота, приготовленную для продажи, оперативники изъяли при перевозке на станции Иланская, а вторую обнаружили при обыске в мастерской мужчины. Всего из незаконного оборота изъято золото на сумму более 17 миллионов рублей.
Кировский районный суд Иркутска признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 400 тысяч рублей.
Автор: Константин Хлебников