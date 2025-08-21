Ричмонд
Силовики Красноярского края изъяли у иркутянина золото на 17 миллионов рублей

Мужчина намеревался сбыть его на аффинажный завод.

Источник: УФСБ РФ по Красноярскому краю

Оперативники УФСБ России по Красноярскому краю совместно с иркутскими коллегами пресекли противоправную деятельность 42-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установили, что житель Иркутска купил у неизвестного лица сплавы золота, добытого незаконным путем. Впоследствии злоумышленник намеревался сбыть металл на аффинажный завод в Новосибирске.

Первую партию золота, приготовленную для продажи, оперативники изъяли при перевозке на станции Иланская, а вторую обнаружили при обыске в мастерской мужчины. Всего из незаконного оборота изъято золото на сумму более 17 миллионов рублей.

Кировский районный суд Иркутска признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 400 тысяч рублей.