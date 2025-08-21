В Подольске задержаны трое школьников по подозрению в диверсии на железной дороге

Адвокаты обвиняемых настаивают на переквалификации дела на статью об умышленном уничтожении чужого имущества. Защита утверждает, что в действиях подростков отсутствовал политический мотив, а их основной целью было получение денежного вознаграждения. По словам одного из адвокатов, несовершеннолетние не осознавали в полной мере последствий своих действий в силу возраста.