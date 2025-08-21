Ричмонд
В Подольске задержаны трое школьников по подозрению в диверсии на железной дороге

Трое несовершеннолетних жителей Подольска, учащихся восьмого класса, задержаны по подозрению в совершении акта диверсии на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Трое несовершеннолетних жителей Подольска, учащихся восьмого класса, задержаны по подозрению в совершении акта диверсии на объектах железнодорожной инфраструктуры. По данным следствия, подростки действовали по заданию представителей украинских спецслужб.

Как сообщается в материалах уголовного дела, фигуранты получили от своих кураторов 350 долларов за повреждение оборудования. Им удалось совершить поджог шкафа обогрева стрелочных переводов и вывести из строя трансформаторную подстанцию.

Подтверждением финансовой сделки, по версии следствия, служат операции по банковским счетам обвиняемых. Причастность школьников к инциденту также доказывают показания свидетелей и видеозаписи, изъятые из их мобильных телефонов, на которых зафиксированы последствия поджогов.

В настоящее время подросткам предъявлено обвинение по статье о террористическом акте. Максимальное наказание по этой статье достигает 20 лет лишения свободы.

Адвокаты обвиняемых настаивают на переквалификации дела на статью об умышленном уничтожении чужого имущества. Защита утверждает, что в действиях подростков отсутствовал политический мотив, а их основной целью было получение денежного вознаграждения. По словам одного из адвокатов, несовершеннолетние не осознавали в полной мере последствий своих действий в силу возраста.

Расследование инцидента продолжается. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и каналы связи подростков с предполагаемыми кураторами.