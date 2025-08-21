Остановились поезда и пропал свет: карта ударов БПЛА по России на утро 21 августа

За прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили 49 украинских беспилотников в регионах страны. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что наибольшее количество беспилотников было сбито над Ростовской областью — 21 дрон. Кроме того, ПВО перехватили семь БПЛА над Воронежской областью, пять — над Белгородской, четыре — над Крымом, по три — над Брянской и Калужской областями, по два — над Орловской областью и акваторией Черного моря, а также по одному — над Курской и Тульской областями.