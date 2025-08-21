Остановились поезда и пропал свет: карта ударов БПЛА по России на утро 21 августа

В Ростовской области средства ПВО сбили 21 дрон.
За ночь 21 августа ПВО России уничтожили 49 украинских БПЛА в регионах страны. Об этом сообщили в Минобороны России. Наибольшее количество беспилотников было сбито над Ростовской областью — 21 дрон. Кроме того, ВСУ пытались атаковать Воронежскую, Белгородскую области, а также юг России. Подробнее о ночной атаке ВСУ на Россию — в материале URA.RU.
Легенда картыФото: URA.RU.
За ночь средства ПВО сбили 49 дронов.
За прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили 49 украинских беспилотников в регионах страны. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что наибольшее количество беспилотников было сбито над Ростовской областью — 21 дрон. Кроме того, ПВО перехватили семь БПЛА над Воронежской областью, пять — над Белгородской, четыре — над Крымом, по три — над Брянской и Калужской областями, по два — над Орловской областью и акваторией Черного моря, а также по одному — над Курской и Тульской областями.
В министерстве также сообщили, что атаки беспилотников не привели к разрушениям на земле и пострадавшим среди гражданского населения. Военные продолжают мониторинг воздушного пространства и принимают необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов.
Атака БПЛА в Воронежской области.
Ночью российские системы ПВО уничтожили более пяти вражеских беспилотников на юге Воронежской области. Из-за последствий падения беспилотников несколько населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он также уточнил, что на территории Воронежской области продолжает действовать режим повышенной опасности.
Из-за падения БПЛА также была нарушена работа железнодорожного транспорта. Движение поездов на участке Россошь — Сохрановка было приостановлено. По информации пресс-службы РЖД, благодаря работе оперативного штаба все поезда, которые были задержаны утром, отправлены по своим маршрутам. Сейчас все работает в штатном режиме, а ситуация находится под постоянным контролем оперштаба.
Беспилотная опасность в Пензенской области.
На территории Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко. Сообщалось о временном ограничении мобильного интернета. Позже угроза была снята, режим «Беспилотная опасность» отменили.
Опасность БПЛА в Тульской области.
Такая же ситуация, как в Пензенской области, была и в Тульской области. Глава региона Дмитрий Миляев опубликовал сообщения о введении, а затем о снятии режима «Беспилотная опасность» в своем telegram-канале, попросив жителей сохранять спокойствие.
Опасность атаки беспилотников в Белгородской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей о возможных атаках БПЛА территории региона. Новость глава региона опубликовал в своем telegram-канале.
Успешно отраженная атака в Ростовской области.
Системы ПВО России успешно отразили массированную атаку в Ростовской области, включая Каменск, Донецк, Новошахтинск, а также Каменский, Миллеровский, Белокалитвинский и Тарасовский районы. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь. В Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Никто из жителей не пострадал, на месте работают экстренные службы.
Три БПЛА уничтожены в Брянской области.
Три беспилотника были уничтожены в ночные часы силами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. Пострадавшие и разрушения на местах происшествия не обнаружены.
В Калужской области ПВО уничтожили три беспилотника.
В Калужской области в ночь на 21 августа были уничтожены три БПЛА над Мосальским и Козельским районами. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем официальном telegram-канале. На текущий момент угрозы для жителей и объектов в зоне падения беспилотников не зафиксировано.