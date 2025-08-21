После наезда электровелосипеда на ребенка в Омске завели уголовное дело

После наезда электровелосипеда на 8-летнего мальчика в региональном СУ СКР завели уголовное дело.
Как уже сообщала ранее «КП Омск», за рулем транспортного средства находился курьер службы доставки. Инцидент произошел вечером 15 августа в пешеходной зоне по проспекту Мира. Ребенку потребовалась медицинская помощь. Инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.
Итогом организованной СУ СКР по Омской области предварительной проверки стало уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи установили — электровелосипед, на котором курьер выехал на выполнение заказа, был неисправен. Из-за поломки водитель не справился с управлением и сбил мальчика.
Как заверили в ведомстве, в ходе следствия будет дана оценка не только действиям самого курьера, но и ответственных лиц службы доставки.