В Кунгурском районе с виновника ДТП взыскали почти полмиллиона рублей

Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако в добровольном порядке свои обязательства не исполнял, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 30 тысяч рублей, ограничил его в праве выезда за пределы РФ, а также обратил взыскание на получаемые доходы и денежные средства, находящиеся на счетах в банках. В результате проведенной работы вся сумма компенсации была перечислена взыскателю.