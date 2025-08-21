В Кунгурском районе с виновника ДТП взыскали почти полмиллиона рублей

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Кунгурском районе Пермского края. Виновник аварии выехал на «встречку», где произошло столкновение с другим автомобилем. В результате транспортное средство законопослушного водителя восстановлению не подлежало, а сам он получил травмы средней степени тяжести.
На реабилитацию пострадавшему потребовалось длительное время, на протяжении которого он не мог полноценно вести хозяйство, заботиться о годовалом сыне и по большей части вынужден был находится в положении лежа. Кроме того, из-за проблем со здоровьем мужчина, являющийся тренером по горнолыжному спорту, был не в состоянии осуществлять трудовую деятельность.
В судебном порядке гражданин потребовал от правонарушителя выплатить ему компенсацию морального вреда за причиненные физические и нравственные страдания, возместить рыночную стоимость поврежденного автомобиля, а также расходы на экспертизу и услуги юриста.
Исполнительный документ о взыскании с местного жителя денежных средств на общую сумму свыше 480 тысяч рублей поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.
Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако в добровольном порядке свои обязательства не исполнял, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 30 тысяч рублей, ограничил его в праве выезда за пределы РФ, а также обратил взыскание на получаемые доходы и денежные средства, находящиеся на счетах в банках. В результате проведенной работы вся сумма компенсации была перечислена взыскателю.