Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске произошел мощный пожар на улице Станиславского

Местные жители заметили черный столб дыма.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на улице Станиславского днем 21 августа произошел пожар. По предварительным данным, все случилось в районе дома 25. Оттуда в воздух поднимается черный столб дыма. Об этом рассказала читательница КП-Новосибирск.

Что именно горит и на какой площади, пока неизвестно. На место выдвинулись пожарные.

— Специалисты выехали в 12:19. Информация о случившемся уточняется, — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По данным 2Gis, на улице Станиславского, 25 идет строительство апарт-отеля.