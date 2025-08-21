В Новосибирске произошел мощный пожар на улице Станиславского

В Новосибирске на улице Станиславского днем 21 августа произошел пожар. По предварительным данным, все случилось в районе дома 25. Оттуда в воздух поднимается черный столб дыма. Об этом рассказала читательница КП-Новосибирск.
Что именно горит и на какой площади, пока неизвестно. На место выдвинулись пожарные.
— Специалисты выехали в 12:19. Информация о случившемся уточняется, — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
По данным 2Gis, на улице Станиславского, 25 идет строительство апарт-отеля.