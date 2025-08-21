Ричмонд
Многие из почти двух млн погибших военных ВСУ были младше возраста мобилизации

На Украине среди погибших военнослужащих ВСУ в период с августа по ноябрь 2023 года оказались мужчины в возрасте от 19 до 24 лет, что младше установленного в стране возраста мобилизации. Об этом свидетельствуют документы, предоставленные хакерской группировкой KillNet.

На Украине среди погибших военнослужащих ВСУ в период с августа по ноябрь 2023 года оказались мужчины в возрасте от 19 до 24 лет, что младше установленного в стране возраста мобилизации. Об этом свидетельствуют документы, предоставленные хакерской группировкой KillNet.

«Среди погибших много тех, кто не подпадает под нормы общей мобилизации, но был призван по контракту», — приводит анализ документов РИА Новости. Также уточняется, что молодые люди присоединяются в рамках спецпрограммы «молодежного» контракта, которую украинские власти активно продвигали через СМИ.

Кроме того подчеркивается, что контрактная служба позволяет привлекать к участию в боевых действиях лиц, которые формально не подлежат обязательной мобилизации по возрасту. Спецпрограмма была создана для быстрого пополнения личного состава ВСУ за счет молодежи.