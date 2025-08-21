Многие из почти двух млн погибших военных ВСУ были младше возраста мобилизации

На Украине среди погибших военнослужащих ВСУ в период с августа по ноябрь 2023 года оказались мужчины в возрасте от 19 до 24 лет, что младше установленного в стране возраста мобилизации. Об этом свидетельствуют документы, предоставленные хакерской группировкой KillNet.