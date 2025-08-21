В Башкирии экс-полицейский обвиняется во взяточничестве

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в 2021—2022 годах бывший сотрудник территориального отдела МВД получил от четверых граждан деньги за то, чтобы не привлекать лишенных прав водителей за пьяную езду. Размер незаконного вознаграждения составлял от 20 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. Всего бывший инспектор получил взяток на сумму 120 тысяч рублей.
Также в апреле 2023 года он, введя в заблуждение жительницу Белебея о возможности оказать содействие в получении водительского удостоверения для ее супруга без сдачи теоретического и практического экзаменов, похитил у нее 60 тысяч рублей.
Его противоправную деятельность пресекли сотрудники подразделения собственной безопасности МВД по РБ. Мужчину уволили со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника полиции.
Уголовное дело направлено в Бижбулякский межрайонный суд для рассмотрения по существу. Материалы дела в отношении лиц, передававших деньги, выделены в отдельное производство.