В Башкирии экс-полицейский обвиняется во взяточничестве

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в 2021—2022 годах бывший сотрудник территориального отдела МВД получил от четверых граждан деньги за то, чтобы не привлекать лишенных прав водителей за пьяную езду. Размер незаконного вознаграждения составлял от 20 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. Всего бывший инспектор получил взяток на сумму 120 тысяч рублей.