Халатность властей привела к подтоплению поселка Прилужье в Красноярском крае

Проверка показала, что местные власти нарушили закон, не предприняв необходимых мер для предотвращения чрезвычайной ситуации. В частности, не была организована система водоотведения на границе поселка. Также выяснилось, что сельскохозяйственные угодья, используемые ООО «Колос», не обрабатывались в течение всего сезона, что усугубило последствия наводнения.