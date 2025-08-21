Ричмонд
Халатность властей привела к подтоплению поселка Прилужье в Красноярском крае

В результате бездействия местных чиновников более ста жителей поселка Прилужье, расположенного в Ужурском районе Красноярского края, пострадали от масштабного подтопления. Об этом сообщили в прокуратуре региона 21 августа, представив результаты проверки.

Как стало известно, в июле 2025 года сильные ливни и сползание грунта с полей затопили улицы Советская и Луговая, что привело к ущербу 36 жилым домам, хозяйственным постройкам, земельным участкам и дорогам. В результате стихийного бедствия пострадали 114 человек, среди которых 27 — несовершеннолетние.

Проверка показала, что местные власти нарушили закон, не предприняв необходимых мер для предотвращения чрезвычайной ситуации. В частности, не была организована система водоотведения на границе поселка. Также выяснилось, что сельскохозяйственные угодья, используемые ООО «Колос», не обрабатывались в течение всего сезона, что усугубило последствия наводнения.

По итогам совещания с участием представителей администрации и фирмы «Колос» было принято решение о помощи пострадавшим. В результате 88 жителей получили материальную компенсацию на сумму свыше двух миллионов рублей.

Прокуратура требует привлечь к ответственности виновных должностных лиц и взяла под контроль процесс возмещения ущерба пострадавшим.