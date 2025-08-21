Еще одного причастного к попытке теракта на Крымском мосту задержали в Пятигорске

Еще один из причастных к попытке теракта на Крымском мосту в апреле 2025 года был обнаружен и задержан в Пятигорске. Мужчина должен был стать водителем микроавтобуса, начиненного взрывчаткой.
— Силовики задержали причастного к попытке теракта недалеко от центра города, рядом с автовокзалом, многоэтажными жилыми домами и федеральной трассой Р-217 «Кавказ», соединяющей Ставрополье с другими регионами Северного Кавказа, — сообщили РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае задержали перевозчиков машины с замаскированной бомбой большой мощностью, которую везли для подрыва Крымского моста. Ее планировали взорвать уже в августе. Причастных нашли в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района — территориально между Тимашевском и Славянском-на-Кубани.
Напомним, что Киев дважды с начала года планировал устроить теракты на путепроводе.