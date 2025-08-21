Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще одного причастного к попытке теракта на Крымском мосту задержали в Пятигорске

Одного из причастных к попытке теракта на Крымском мосту обнаружили в Пятигорске.

Источник: Комсомольская правда

Еще один из причастных к попытке теракта на Крымском мосту в апреле 2025 года был обнаружен и задержан в Пятигорске. Мужчина должен был стать водителем микроавтобуса, начиненного взрывчаткой.

— Силовики задержали причастного к попытке теракта недалеко от центра города, рядом с автовокзалом, многоэтажными жилыми домами и федеральной трассой Р-217 «Кавказ», соединяющей Ставрополье с другими регионами Северного Кавказа, — сообщили РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае задержали перевозчиков машины с замаскированной бомбой большой мощностью, которую везли для подрыва Крымского моста. Ее планировали взорвать уже в августе. Причастных нашли в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района — территориально между Тимашевском и Славянском-на-Кубани.

Напомним, что Киев дважды с начала года планировал устроить теракты на путепроводе.