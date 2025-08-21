Актюбинец получил 8 лет колонии за то, что забил до смерти жену

Согласно материалам дела, инцидент произошел в результате семейного конфликта, когда подсудимый нанес потерпевшей множественные удары в область головы. После этого здоровье женщины ухудшилось. Она потеряла способность передвигаться самостоятельно и оставалась прикованной к постели, не покидая дома. Медики скорой помощи, прибывшие по первому вызову, рекомендовали немедленную госпитализацию, однако пострадавшая от нее отказалась. При повторном обращении за помощью ее все же транспортировали в медицинское учреждение, где она скончалась в отделении интенсивной терапии.