Актюбинец получил 8 лет колонии за то, что забил до смерти жену

Согласно материалам дела, инцидент произошел в результате семейного конфликта, когда подсудимый нанес потерпевшей множественные удары в область головы. После этого здоровье женщины ухудшилось. Она потеряла способность передвигаться самостоятельно и оставалась прикованной к постели, не покидая дома. Медики скорой помощи, прибывшие по первому вызову, рекомендовали немедленную госпитализацию, однако пострадавшая от нее отказалась. При повторном обращении за помощью ее все же транспортировали в медицинское учреждение, где она скончалась в отделении интенсивной терапии.
Судом также установлено наличие предыдущего эпизода насилия: примерно за месяц до фатального случая обвиняемый уже применял физическую силу по отношению к супруге. В ходе ссоры он нанес ей три удара по лицу, а когда женщина попыталась защититься, добавил еще два. В результате она упала, но за медицинской помощью не обратилась.
Обвиняемый частично признал свою вину в ходе процесса. Государственный обвинитель настаивал на назначении десятилетнего срока лишения свободы. Однако суд, проанализировав доказательства, экспертные заключения и свидетельские показания, не выявил ни смягчающих, ни отягчающих обстоятельств, остановившись на восьми годах заключения.
Помимо основного наказания, судебная инстанция выдала частное постановление в адрес руководства Актюбинского областного управления здравоохранения. В нем содержится требование устранить выявленные пробелы в организации работы служб скорой медицинской помощи и предотвратить аналогичные ситуации в будущем.