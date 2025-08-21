В Ангарске мужчина угнал японский седан из автосервиса

В Ангарске житель отвез свою машину в автосервис, но вместо ремонта, ее решили угнать. Инспекторов ДПС привлек автомобиль «Toyota Mark II», который был без номеров. Мужчина за рулем отказался предоставить документы и назвать свою личность. Как рассказали КП-Иккутск в ГУ МВД России по региону, выяснилось, что в салоне был не владелец машины. На самом деле она принадлежит 38-летнему жителю Ангарска.