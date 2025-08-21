В Ангарске мужчина угнал японский седан из автосервиса

В Ангарске житель отвез свою машину в автосервис, но вместо ремонта, ее решили угнать. Инспекторов ДПС привлек автомобиль «Toyota Mark II», который был без номеров. Мужчина за рулем отказался предоставить документы и назвать свою личность. Как рассказали КП-Иккутск в ГУ МВД России по региону, выяснилось, что в салоне был не владелец машины. На самом деле она принадлежит 38-летнему жителю Ангарска.
— Задержанный угонщик пояснил, приехал в автосервис проверить ремонт машины родственника и заметил ключи от чужого автомобиля, взял их и уехал кататься по городу, — сообщили в пресс-службе полиции.
Иномарку вернули законному владельцу, он кстати не успел обнаружить пропажу. А в отношении угонщика следователи завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», за что ему может грозить лишение свободы до пяти лет. Также составили административный протокол за то, что мужчина управлял авто без водительских прав.