В Риддере полицейский наехал на байкера, пытаясь остановить его

В Риддере произошёл инцидент с участием полицейского и мотоциклистов-нарушителей. Видео происшествия распространилось в социальных сетях, передает BAQ.KZ.
«На спуске ко Второму району он выехал им навстречу, пересёк сплошную линию и столкнулся с одним из трёх байкеров», — говорится в описании к видео.
По данным пресс-службы ДП ВКО, 16 августа участковый инспектор, управляя служебным автомобилем, попытался остановить группу мотоциклистов, грубо нарушавших правила дорожного движения.
К счастью, в результате ДТП пострадавших нет. Водители мотоциклов привлечены к административной ответственности за управление транспортом без водительских удостоверений и нарушение правил маневрирования.
Сам полицейский также понёс ответственность за нарушение ПДД. В отношении него назначена служебная проверка, которая даст оценку законности и обоснованности его действий.