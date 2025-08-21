Потеряла мужа в горах и снова вернулась на высоту: кто такая альпинистка Наталья Наговицына

На следующий день к Наталье добрались два других альпиниста — из Италии и Германии. Они принесли ей еду, газ для горелки, спальник и попытались организовать спуск. Однако из-за ухудшения погоды и усталости спуститься им не удалось, и они остались ночевать на высоте 7000 метров. Наутро состояние итальянца резко ухудшилось из-за обморожения и, предположительно, отека мозга. Он скончался. Его тело позже было спущено в пещеру на высоте 6900 метров.