На предприятии в Новошахтинске начался пожар после атаки БПЛА

Юрий Слюсарь сообщил о возгорании на предприятии в Новошахтинске.

Источник: Комсомольская правда

На одном из промышленных предприятий Новошахтинска произошло возгорание после атаки БПЛА в ночь на 21 августа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Предварительно, никто из людей не пострадал. На месте работают экстренные службы, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Воздушную атаку прошедшей ночью также отразили в Каменске-Шахтинском, Донецке, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районах. По информации Минобороны России, в небе над регионом перехватили и уничтожили 21 беспилотник самолетного типа.

Подпишись на нас в Telegram.

