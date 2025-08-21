На предприятии в Новошахтинске начался пожар после атаки БПЛА

На одном из промышленных предприятий Новошахтинска произошло возгорание после атаки БПЛА в ночь на 21 августа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Предварительно, никто из людей не пострадал. На месте работают экстренные службы, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Воздушную атаку прошедшей ночью также отразили в Каменске-Шахтинском, Донецке, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районах. По информации Минобороны России, в небе над регионом перехватили и уничтожили 21 беспилотник самолетного типа.
